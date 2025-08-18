А моральные требования

Владелец автобуса, в который два года назад в Брюховецком районе Кубани, «влетел» зерновоз, получил судебные претензии от семей пассажиров, пострадавших в ДТП. Они требуют от него солидарно с перевозчиком, признанным виновным в аварии, выплаты морального вреда на том основании, что автобус как второй участник ДТП якобы является источником повышенной опасности. Юристы в данной ситуации разводят руками, констатируя, что российский закон в таких случаях действительно позволяет привлечь к выплате морального вреда даже невиновного участника ДТП. Ассоциация пассажирских перевозчиков обратилась к законодателям с просьбой защитить владельцев транспорта от несправедливых, по их мнению, исков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал МВД России «МВД Медиа» Фото: Официальный Telegram-канал МВД России «МВД Медиа»

Серпуховской городской суд Москвы 26 августа приступит к рассмотрению иска родственников россиян, пострадавших в ДТП, которое в июле 2023 года произошло в Брюховецком районе Кубани, сообщает сайт инстанции.

Изначально ответчиком по делу являлся проживающий в станице Каневская владелец грузовика-зерновоза, протаранившего пассажирский автобус. Однако позднее его соответчиком был привлечен и собственник автобуса, который следовал из Тулы в Анапу и вины которого, как установило следствие, в ДТП нет.

Согласно материалам дела, в момент ДТП металлические элементы тента грузового автомобиля MAN вошли в салон автобуса, в котором находился 41 человек. Трое из них погибли, а четверо получили серьезные ранения. Год спустя водитель грузовика был признан виновным ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и приговорен к трем с половиной годам лишения свободы.

После этого родственники одной из семей получили возмещение по ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) и ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика), а затем обратились к виновнику ДТП с иском о возмещении морального вреда в размере 2,6 млн руб. Недавно в дело в качестве соответчика был привлечен и невиновный в ДТП владелец автобуса.

Как разъясняет юрист-транспортник Екатерина Бурнос, обычно имущественный вред возмещается за счет страховых полисов ОСАГО и ОСГОП. Как правило, установленных законом лимитов хватает, а если нет, то потерпевшие подают иски по взысканию остатков. Но по моральному вреду закон возлагает ответственность в равной степени на всех участников ДТП как на владельцев источников повышенной опасности вне зависимости от их вины. Такие требования могут быть значительны по объему, и при этом они не покрываются страховкой.

Фото: Официальный Telegram-канал МВД России «МВД Медиа»

«В принципе, это действительно проблема, касающаяся каждого водителя в России. Мне известны случаи, когда таким же образом к ответственности привлекался водитель легкового автомобиля, который стоял на светофоре, а в него врезался грузовик. Да, он не виноват, но он являлся владельцем источника повышенной опасности, попавшего в аварию. На самом деле в такой ситуации, когда ответственность наступает без вины, может оказаться любой, кто садится за руль. При этом непосредственно виновники ДТП в данном случае с удовольствием привлекают соответчиками тех, в кого они въехали, и "половинят" с ними свою ответственность по моральному вреду, нанесенному пассажирам и пешеходам. По идее это следовало бы рассматривать как злоупотребление правом, но судебная практика, к сожалению, иная»,— рассказывает юрист.

Кроме того, добавляет эксперт, если окажется, что у владельца грузовика, чей водитель был виновен в ДТП, не окажется средств на погашение требований потерпевших, то, поскольку взыскание производится в солидарном порядке, приставы всю сумму могут списать с невиновного солидарного должника. И уже потом он в порядке регресса будет пытаться получить их с соответчика. Однако и этим расходы невиновного участника ДТП могут не ограничиться. Как рассказал «Ъ-Кубань» владелец автобуса Василий Астафьев, после того как его страховая компания произвела выплаты потерпевшим по ОСГОП, она вдвое подняла для него размер страховых взносов. Причем не по одному автобусу, попавшему в аварию, а по всем 13 автобусам его фирмы.

Данный иск не единственный в России. Аналогичный предъявлен группой потерпевших в Богородицкий межрайонный суд Тульской области.

Объединение пассажирских перевозчиков обратилось в Совет Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о внесении поправок в законодательство об ответственности по ДТП в части привлечения к солидарной ответственности за нанесение морального вреда невиновных владельцев транспортных средств (копия обращения есть у «Ъ-Кубань»). Необходимость поправок обосновывается тем, что в России уже сформировалась подобная негативная судебная практика, которая является не просто несправедливой, но и потенциально приводящей к банкротству добросовестных перевозчиков.

Михаил Волкодав