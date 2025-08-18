Путин рассказал Моди об итогах переговоров с Трампом на Аляске

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, собеседник рассказал об итогах своей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Благодарю моего друга, президента Путина, за его телефонный звонок и за то, что он поделился впечатлениями о своей недавней встрече с президентом Трампом на Аляске»,— написал Нарендра Моди в соцсети X.

Как добавил господин Моди, Индия «неизменно призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине» и поддерживает все усилия в этом направлении. Он также написал, что с нетерпением ждет продолжения контактов с Владимиром Путиным в ближайшие дни. Кремль о телефонном разговоре пока не сообщал.

18 августа Владимир Путин также обсудил итоги переговоров на Аляске с президентами ЮАР Сирилом Рамафосой и Таджикистана Эмомали Рахмоном. Оба поприветствовали усилия в урегулировании российско-украинского конфликта.

