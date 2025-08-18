Минтруд предлагает снизить допустимую долю иностранных работников в России

Министерство труда планирует в 2026 году снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности. В некоторых отраслях она может быть сведена до нуля.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в сфере строительства доля иностранных работников может быть сокращена с 80% до 50%. В сферах выращивания овощей и лесозаготовки — с 50% до 40%. В организациях общественного питания не менее половины рабочих мест может быть закреплено за гражданам России. Ранее ограничений в этой сфере не было.

В 2026 году могут полностью запретить трудоустройство иностранцев в сферах торговли алкоголем и табаком. В 2025 году допустимая доля установлена на уровне 15%. В следующем году также предлагается сохранить запрет на трудоустройство мигрантов в сфере розничной торговли в аптеках, нестационарных торговых объектах и на рынках.

Кроме того, Минтруд предлагает ввести дополнительные ограничения в отдельных регионах. Так, в Амурской области иностранцам могут запретить работать в сферах производства еды, ремонта машин и ветеринарной деятельности для сельскохозяйственных животных. В Ульяновской области запрет могут распространить на трудоустройство мигрантов в сфере пассажирских перевозок.

