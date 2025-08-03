Работников возвращают на экзамен

Отвечая на критику депутатов Госдумы, Минтруд подготовил проект приказа, уточняющего действие послаблений для мигрантов, въезжающих в РФ по квоте из стран дальнего зарубежья. Ранее, напомним, Госдума приняла поправки, которые позволят приезжим работникам не сдавать тест на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ, чтобы сделать работу в РФ более привлекательной по сравнению с другими странами. Однако Минтруд хочет сохранить тестирование для позиций, связанных с общением с людьми: водителей, продавцов и медицинских работников. Впрочем, по оценке ведомства, для замещения таких позиций иностранцев привлекают редко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Минтруд дополнил поправками новые послабления условий приезда в РФ трудовых мигрантов по квоте. Ведомство разместило соответствующий проект приказа на портале regulation.gov.ru.

Ранее министерство само предложило освободить от сдачи теста на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ трудовых мигрантов, которые прибывают в страну по квоте. Это приезжие из стран дальнего зарубежья, в том числе Китая, Индии, Турции и других государств. Число тех, кто может прибыть оттуда для работы в РФ, ежегодно устанавливается Минтрудом на основании заявок, сформированных на будущий год работодателями.

Заявки рассматривает межведомственная комиссия.

Если проект, для которого компания запрашивает ввоз работников, важен для экономики, а возможности нанять необходимых квалифицированных специалистов в регионе нет, заявку одобряют.

При этом работники, въезжающие по квоте, могут работать только в компаниях, которые пригласили работника и оформили квоту.

Из статистики МВД следует, что приток работников из стран дальнего зарубежья, приезжающих в РФ по визам (именно их въезд квотируется правительством), в последние годы снижается. Если в 2016–2019 годах в РФ ежегодно приезжали работать примерно 120–130 тыс. таких мигрантов, то впоследствии этот показатель сократился до 100–115 тыс. В 2025 году, как ранее заявлял заместитель главы Минтруда Андрей Пудов, из всего объема квоты (234 тыс.) российские компании «выбрали» только четверть. Визовые работники составляют в общей массе приезжающих трудиться в РФ менее 10% — основной поток мигрантов идет из стран СНГ и ЕАЭС.

Возможно, ощутимым барьером для иностранцев является, кроме необходимости подтверждения квалификации, и сдача теста на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ.

Весной правительство подготовило законопроект «О внесении изменений в статьи 15–1 и 18 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ"», которым освободило их от сдачи такого экзамена. По данным “Ъ”, ослабление требований к знанию русского языка мигрантами может приниматься и для запуска пилотных проектов, по которым иностранцев в РФ (например, из Индии) будут привозить в относительно большом количестве сверх установленной квоты для конкретного региона. Первыми протестировать новый механизм смогут Подмосковье и Забайкальский край (подробнее см. “Ъ” от 17 июля).

В то же время, отвечая требованиям депутатов Госдумы, Минтруд уже подготовил исключения из принятых поправками послаблений: сдавать экзамен все же придется тем специалистам, чьи рабочие обязанности предполагают общение с россиянами. В их числе водители, продавцы и медицинские работники. Впрочем, как отметили в пресс-службе ведомства, сейчас 93,8% от общей квоты выбирают квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и инфраструктурных проектов, так что возвращение тестирования для водителей и продавцов вряд ли существенно повлияет на возможности компаний нанимать нужных специалистов.

Отметим, что стремление лучше контролировать знание мигрантами языка страны работы впервые явно проявилось в ЕС в начале 2000-х годов и было связано с ростом потребности в них в сфере услуг, где коммуникация является важной частью работы. При этом в дальнейшем потребность в рабочих руках из-за рубежа в регионе только выросла из-за старения собственного населения, и сейчас в ЕС работают более 30 млн трудовых мигрантов, составляя примерно 17% от всей рабочей силы.

Анастасия Мануйлова