На Дону в два раза увеличится число сертифицированных органик-хозяйств в 2025 году

В Ростовской области четыре предприятия претендуют на сертификацию органического производства. Два из них уже находятся в переходном периоде — ИП Бородавченко и ООО «Урожай», которые выращивают зерновые и зернобобовые на площади 25 и 15 га соответственно. Еще две заявки рассматривает Донской филиал ФГБУ «ЦОК АПК» — от мукомольного производства и компании по переработке чечевицы, нута и гороха. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба филиала.

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», в настоящее время подтвержденные сертификаты имеют три региональных производителя — КФХ Керенцев В.В., ООО ПКФ «Маяк» и КФХ Щепетьева Н.А.

«Прохождение полного цикла подготовки, наблюдения и получения соответствующего документа может занимать разное время. Это всегда индивидуальная программа, которая зависит от массы нюансов. Вести такое производство непросто, поэтому органик-производителей и органов сертификации в стране пока немного»,— пояснила руководитель органа сертификации Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Инна Поддубецкая.

По словам эксперта, специалисты проводят плановые и внеплановые проверки, используя риск-ориентированный подход. Семена в данных хозяйствах должны быть собственными либо приобретенными именно как органические и протравленные разрешенными биологическими средствами. Органическое производство требует специальных методик поддержания плодородия почв и защиты растений, включая оптимальные севообороты и посев сидеральных культур. Хозяйства должны располагаться вдали от промышленных объектов, дорог с интенсивным движением, свалок и карьеров.

«Донской филиал ФГБУ ЦОК АПК работает в сфере сертификации с 2020 года. На сегодня выданы сертификаты на выращивание органической пшеницы и полбы на площади 535 га, а также на производство хлебобулочных изделий без дрожжей и круп. Производителям, прошедшим сертификацию, разрешается ставить на продукцию специальный знак. Подлинность можно проверить по QR-коду», — подчеркнула Инна Поддубецкая.

Валентина Любашенко