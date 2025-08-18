Признание дожидалось апелляции

Бывший заместитель гендиректора ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) Александр Ефремов, ранее отрицавший свою причастность к хищению у компании почти 700 млн руб., решил сменить позицию ради смягчения назначенного ему наказания. Это произошло при рассмотрении его жалобы на приговор, по которому энергетик получил семь лет колонии. Защита двух других осужденных фигурантов, один из которых перед приговором покончил с собой, а другая скрылась и находится в розыске, по-прежнему требует оправдания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

15 мая Фрунзенским райсудом Владивостока бывшие топ-менеджеры энергокомпаний Нина Запрягаева, Алексей Яковлев и Александр Ефремов были признаны виновными в пособничестве и подстрекательстве к растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4, 5 ст. 33, а также ч. 4 ст. 160 УК РФ). Нина Запрягаева и Алексей Яковлев в качестве наказания получили по семь с половиной лет колонии общего режима, Александр Ефремов — семь лет колонии общего режима. Все трое должны выплатить штрафы от 700 тыс. до 800 тыс. руб.

Суд также удовлетворил гражданский иск ДЭК о солидарном взыскании с подсудимых 420,9 млн руб. ущерба, причиненного компании. До исполнения решения суда арест на их имущество сохраняется. У Алексея Яковлева сумму арестованного суд оценил в 144 млн руб., у Нины Запрягаевой — в 94 млн руб., у Александра Ефремова — в 6 млн руб.

После оглашения приговора под стражу в зале суда был взят только ранее находившийся под подпиской о невыезде Александр Ефремов.

Нина Запрягаева, переставшая в марте текущего года появляться на судебном процессе, объявлена в международный розыск. Алексей Яковлев 12 мая покончил жизнь самоубийством.

«По версии следствия, в 2009–2015 годах генеральный директор ПАО ДЭК Виктор Милуш, его заместители Елена Тюрина и Ефремов совместно с Запрягаевой и Яковлевым похитили 687 млн руб. у компании путем заключения фиктивных договоров на оказание услуг и благотворительные пожертвования»,— сообщал Следственный комитет России.

Отметим, что в декабре 2023 года Фрунзенским райсудом Нина Запрягаева и Алексей Яковлев были полностью оправданы «в связи с непричастностью к совершению преступления», а Александр Ефремов признан виновным в подстрекательстве к растрате по одному эпизоду, а по-другому оправдан. Ему были назначены четыре года лишения свободы, но он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В марте 2024 года судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда удовлетворила апелляционное представление прокуратуры и отменила приговор райсуда, направив дело на новое рассмотрение.

Нина Запрягаева, Алексей Яковлев и Александр Ефремов ранее настаивали на своей невиновности. Теперь на непричастности фигурантов к совершению преступления продолжает настаивать защита только первых двух.

Сегодня их адвокаты Сергей Ткачев и Константин Пахомов соответственно заявили о необходимости оправдания подзащитных. Что касается господина Ефремова, то он вину признал и попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Следующее судебное заседание апелляционной инстанции назначено на 29 августа.

Алексей Чернышев, Владивосток