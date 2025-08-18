Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону остался без заявок аукцион по благоустройству могил бойцов на 5 млн рублей

Служба городских кладбищ не смогла найти подрядчика для благоустройства могил участников СВО на кладбище в Мясниковском районе. На аукцион стоимостью почти пять млн руб. не поступило ни одной заявки. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, работы предполагали установку двух цветников у каждой могилы, создание цоколя из армированного бетона с облицовкой черной керамогранитной плиткой. Территорию вокруг захоронений планировалось выложить плиткой.

Торги объявили в конце июля 2025 года. По условиям контракта исполнитель должен был обустроить воинские захоронения до 8 декабря 2025 года.

Валентина Любашенко

