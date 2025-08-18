Для съемки подобрали тюремную камеру

В Москве военный суд вынес приговор Ростиславу Журавлеву, который в прошлом году участвовал в подготовке подрыва перешедшего на сторону России бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Подсудимый снимал место, где живет потерпевший. Он вину признал и получил 16 лет.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Ростислав Журавлев рассчитывал на менее строгое наказание, чем в итоге получил

2-й Западный окружной военный суд 18 августа в особом порядке за один день рассмотрел уголовное дело 30-летнего уроженца Луганской области Ростислава Журавлева. Он обвинялся в совершении теракта (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222). Еще в ходе следствия фигурант признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал подробные показания о подготовке преступления. Его дело выделили в отдельное производство. Еще два фигуранта — Владимир Головченко и Иван Паскарь — сейчас находятся под следствием, остальные объявлены в международный розыск.

Напомним, 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе столицы был взорван Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Василию Прозорову. Самодельное взрывное устройство, заложенное под днищем внедорожника, сработало в тот момент, когда водитель завел двигатель. Господин Прозоров получил травмы рук и ноги, взрывная волна повредила два стоявших рядом автомобиля.

Сначала дело было возбуждено по статье о покушении на убийство (ст. 30 и 105 УК РФ), позже квалификация преступления была изменена на теракт. Сам потерпевший сразу же заявил, что за взрывом стоят его бывшие коллеги. Василий Прозоров — бывший офицер украинской спецслужбы, сотрудничавший с российскими силовиками. Пять лет назад он перешел на сторону России и дал большую пресс-конференцию, где рассказал о связях СБУ с ЦРУ и преступлениях украинской спецслужбы. В Москве перебежчик издал книгу, выступает на телевидении в качестве эксперта и ведет Telegram-канал.

По версии обвинения, за преступлением стоят «лица, враждебно настроенные по отношению к России и не согласные с проведением СВО, являющиеся сотрудниками СБУ», которые решили организовать теракты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации на российской территории.

16 апреля 2024 года ФСБ задержала первого подозреваемого в подрыве — Владимира Головченко. По материалам дела, задержанный по указанию куратора из СБУ получил компоненты для создания взрывного устройства и заминировал автомобиль Василия Прозорова. ГСУ СКР предъявило фигуранту обвинение, а Замоскворецкий суд поместил его под арест. На следующий день ФСБ сообщила о задержании гражданина РФ и Молдавии Ивана Паскаря, который, по данным следствия, в качестве курьера доставил из-за рубежа компоненты бомбы. Сам он вину не признал, утверждая, что «обвинение голословно» и предъявлено под давлением «общественного резонанса от происшедшего».

Роль же Ростислава Журавлева заключалась в том, что он сделал видео- и фотосъемку подъезда, в котором проживал потерпевший, и отправил их Владимиру Головченко, а также перечислил Ивану Паскарю порядка 10 тыс. руб.

Адвокат подсудимого Артур Абациев сообщил “Ъ”, что с Владимиром Головченко Ростислав Журавлев знаком не был и никогда не встречался. С Иваном Паскарем он был знаком, так как тот ранее занимался поставкой иностранных товаров в ЛНР.

Потерпевшие — Василий Прозоров, а также владельцы пострадавших при взрыве автомобилей — в суд не явились.

В ходе прений гособвинитель запросил Ростиславу Журавлеву 15 лет с отбыванием первых пяти в тюрьме, а остальных — в колонии строгого режима, а также штраф 600 тыс. руб. Адвокат подсудимого просил о более мягком приговоре, в пределах пяти-шести лет. Он напомнил, что подзащитный заключил досудебное соглашение, в рамках которого передал очень важную информацию в отношении лиц, которые совершают противоправные действия под кураторством СБУ.

Адвокат также отметил, что некоторые родственники подсудимого работают в правоохранительных органах в новых субъектах РФ. Также защитник отметил, что срок, запрошенный прокурором, не соответствует действиям, которые совершил Ростислав Журавлев. Фотографирование подъезда, по словам защитника, подсудимый совершил по просьбе своей гражданской жены Ярославы Христиной (она также проходит по делу). «Свою просьбу она объяснила тем, что, находясь на территории Евросоюза, она попала в некую зависимость от европейских силовых структур и СБУ. Поэтому и попросила ее выручить, сфотографировав место, где проживал Василий Прозоров. Мой подзащитный безответственно себя повел и помог ей в этом деле»,— сказал адвокат.

Судья Эдуард Борисов, однако, признав фигуранта виновным, приговорил его к сроку даже большему, чем запрашивал прокурор. Ростислав Журавлев получил 16 лет, первые пять из которых проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима. Также он оштрафован на 500 тыс. руб.

Защита намерена обжаловать приговор как слишком суровый.

Ефим Брянцев