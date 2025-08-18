«Практика» показала, что построит в рамках КРТ на Вторчермете

Компания «Практика» показала, что построит в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на Вторчермете в Екатеринбурге. Напомним, участок площадью 3,7 га, ограниченный улицами Патриса Лумумбы, Мусоргского и Газорезчиков, был приобретен по итогам аукциона в 2024 году. Сейчас на территории находятся двухэтажные здания 1950-х годов, часть из них признаны аварийными. Их заменят новые жилые дома с коммерческими помещениями, благоустроенными дворами и детским садом на 225 мест, который компания построит за свой счет.

Фото: Проектная документация

Первая очередь включает около 24 тыс. кв. м жилой недвижимости, рассчитанную на 600 человек. Работы начнутся в конце сентября. Всего планируется четыре очереди строительства, в рамках которых необходимо расселить 14 двухэтажных домов.

«Обновление территории делает ее более удобной, безопасной и привлекательной, а жители получают уверенность в том, что их район развивается и имеет перспективу»,— сказали представители компании.

Напомним, на территории находится объект незавершенного строительства на ул. Мусоргского, 6, который снесут. Объект начинали строить как общежитие для работников бюджетной сферы, но его строительство было остановлено.

Сейчас на территории находятся малоэтажные дома Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

По данным городской администрации, в программу КРТ в Екатеринбурге планируют вовлечь еще шесть площадок. В скором времени в уральской столице впервые снесут пятиэтажный дом в рамках данной программы.

Мария Игнатова