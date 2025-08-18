Мэрия: еще шесть площадок планируют вовлечь в программу КРТ в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга прорабатывает вариант включения в программу комплексного развития территорий (КРТ) еще шести площадок, рассказал глава Главархитектуры Екатеринбурга – главный архитектор Руслан Габдрахманов на пресс-конференции.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«По традиции мы не говорим, в каких районах они находятся, чтобы не было спекуляций и попыток скупки недвижимости, но в этом году мы обязательно объявим еще несколько площадок»,— рассказал Руслан Габдрахманов, добавив, что одна из этих шести площадок находится в отдаленном районе города.

На сегодняшний день в программу вовлечено около 47 га, около 80 тыс. кв. м жилья идет под снос. Всего по КРТ в Екатеринбурге принято 18 решений, заключено 16 договоров, из них 11 — жилой и пять — нежилой застройки. По словам господина Габдрахманова, объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) вовлекать в программу не планируют.

Также в ближайшие 5-10 лет нет планов по сносу многоэтажного жилья, а стоит задача вовлекать в программу малоэтажную многоквартирную застройку. «Потом, если с этой задачей справимся и состояние четырех-пятиэтажных домов будет ветхое, аварийное, то мы будем смотреть в их сторону. Хрущевки мы будем вовлекать только в том случае, если они станут аварийными»,— рассказал главный архитектор города. При этом на площадке в Завокзальном микрорайоне запланирован первый снос пятиэтажки в рамках КРТ.

Руслан Габдрахманов также рассказал, что после аукциона на ул. Бабушкина удалось вовлечь в программу более 1 млрд руб., эти средства направят на развитие Екатеринбурга.

Мария Игнатова