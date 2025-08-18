НРА: цифровой рубль сможет приносить России до 260 млрд руб. в год

Масштабное внедрение цифрового рубля способно к 2031 году обеспечить российской экономике до 260 млрд руб. ежегодно. Банковский сектор сможет получать 40–50 млрд руб., прогнозирует Национальное рейтинговое агентство (НРА), чьи данные приводит ТАСС.

По мнению аналитиков, в первые годы экономический эффект от цифрового рубля составит 30–50 млрд руб. в год для бизнеса и 5–8 млрд руб. для банков. В начале банки могут терять средства из-за отсутствия кэшбэка и оттока клиентов. При пессимистичном сценарии банковская система с 2027 года может потерять 45–95 млрд руб. комиссионных доходов. Это примерно 8–10% совокупной чистой прибыли банков. Расходы на технологическую интеграцию оцениваются в 200–300 млн руб. на банк, а общие вложения сектора — 30–50 млрд руб.

В числе рисков эксперты выделяют подорожание фондирования из-за оттока средств на счета цифрового рубля. Также есть вероятность сокращения пассивной базы, на которой банки зарабатывают в условиях высоких ставок. По расчетам НРА, после масштабирования проекта цифрового рубля банки смогут получать от 17 млрд до 61 млрд руб. дополнительных доходов ежегодно. Средства будут поступать за счет комиссионных доходов от новых продуктов, снижения расходов на привлечение клиентов и оптимизации межбанковских операций.

Цифровой рубль — третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Центробанк (ЦБ) запустил пилотный проект цифрового рубля в августе 2023 года. Изначально массовое внедрение было запланировано на июль 2025 года, но впоследствии ЦБ перенес сроки. Ожидается, что оплата цифровым рублем станет доступна повсеместно с 1 сентября 2028 года.

