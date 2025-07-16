Цифровой рубль внедряется в массы

Власти назначили дату начала массового внедрения цифрового рубля. Госдума приняла соответствующий закон сразу во втором и третьем чтениях. По плану с 1 сентября 2026-го первыми предоставить возможность клиентам использовать новую форму национальной валюты должны будут крупнейшие банки и ритейлеры с годовой выручкой от 120 млн руб. А еще через три года цифровой рубль придется внедрить всем магазинам и финансовым организациям. Во сколько это обойдется бизнесу? Расскажет Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По оценкам собеседников “Ъ FM”, банкам внедрение цифрового рубля обойдется в одну-две сотни миллионов рублей. Торговым сетям — несколько меньше, но расходы все равно существенные. Кошельки цифрового рубля ведутся на платформе Центробанка, поэтому деньги пойдут на разработку интерфейса, где клиенты смогут открывать счета, делать переводы, оплачивать покупки и совершать другие операции.

Но это не самая сложная часть, отмечает глава ассоциации «Финансовые технологии» Роман Прохоров: «Основные сложности связаны с тем, что нужно ментальность людей перестраивать. Нужно объяснять людям, во-первых, зачем это все нужно, для каких целей это все должно использоваться, а как с этим работать. При всем уважении к Банку России, он так до сих пор и не объяснил, чем, собственно говоря, цифровой рубль выгоден простому гражданину, чем он выгоден предприятию.

В разъяснительной и продвиженческой части внимания уделено явно недостаточно».

В начале июля глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит реальных преимуществ цифрового рубля перед безналичным как для граждан, так и для банков и бизнеса. Финансовые институты скорее наоборот потеряют часть доходов, считает экономист Сергей Хестанов: «Цифровой рубль в том виде, в котором он сейчас анонсирован, не подразумевает хранение остатков на счетах граждан в коммерческих банках, что автоматически лишает банки заметной доли практически бесплатных для них пассивов.

Кроме того, тоже не подразумеваются депозиты и кредиты в цифровых рублях. Если будет создан механизм, позволяющий коммерческим банкам использовать цифровой рубль точно так же, как они сейчас используют обычный безналичный, то это сняло бы негатив банков к данной технологии».

Власти объясняют: отличия все же есть. Например, операции по цифровому рублю не облагаются комиссией от банков, а значит, для потребителей могут стать дешевле. А еще будет проще отследить незаконные переводы — все платежи будет видеть непосредственно Банк России, а по запросу — ФНС, поясняет председатель комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков: «Цифровой рубль позволит сделать более прозрачной оплату товаров и услуг — каким образом вы расходуете, куда расходуете. Это позволяет более эффективно бороться с преступниками. Прежде всего, это важно для использования государственных денег, поскольку их нельзя будет направить куда-то налево. У контролирующих органов появятся дополнительные возможности видеть, как используется государственный рубль. Если вы этого боитесь, то не будете использовать цифровой рубль».

В марте треть банков заявляла, что не готовы к принятию цифрового рубля, писали «Ведомости» Из-за роста числа трансакций IT-системы необходимо обновлять. Кроме того, требуются дополнительные усилия по обеспЕчению безопасности и защите от кибератак. Ритейлеры, впрочем, могут заинтересоваться продуктом, считает заведующая кафедрой «Владельческое управление» Международного научно-исследовательского института проблем управления (МНИИПУ) Раиса Донская: «Если сейчас кто-то пытался подключать эквайринг, это огромный процесс. Отдельно идет подключение кассового чека, и отдельно — сам эквайринг. А здесь вообще все будет немножко по-другому, и интересно, какое они именно техническое решение предложат.

По идее, это все должно быть гораздо более комфортно и интересно. Просто первая реакция — это недоверие, как к любой новой технологии».

Собеседники “Ъ FM” вспоминают как внедрялись банковские карты: первый год процесс шел туго и в добровольно-принудительном порядке. Судя по всему, теперь предстоит пройти такой же небыстрый путь. Но если ЦБ сохранит настойчивость, пользователям останется только привыкнуть, говорят эксп

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ерты.

Анжела Гаплевская