В Таганроге возбудили уголовное дело по факту гибели рабочих в коллекторе

В следственном отделе по Таганрогу СУ СК России по Ростовской области по факту гибели рабочих в канализационном коллекторе возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области

По данным следствия, тела двух рабочих 30 и 38 лет с признаками отравления были обнаружены 16 августа.

Следователи СК провели осмотр места происшествия, допросили сотрудники подрядной организации, а также должностных лиц МУП «Управление «Водоканал» об условиях заключенного договора на проведение работ.

Кроме того, в подрядной организации прошли обыски и выемка документации, имеющей значение для уголовного дела, назначены необходимые судебные экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Наталья Белоштейн