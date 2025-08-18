Расширение с сокращением

Международная федерация футбола (FIFA) рассматривает возможность увеличения количества участников клубного чемпионата мира сразу до 48 команд, а также проведения турнира не раз в четыре, а раз в два года. К такому шагу FIFA подталкивает ряд сильнейших клубов Европы, многим из которых из-за ограничений на представительство от одной страны на состоявшемся в июле клубном первенстве планеты просто не достались путевки. Против инициативы, вероятно, выступят руководители европейских лиг и Международного профсоюза футболистов (FIFPro). Первые считают, что FIFA вторгается в сферу их интересов, второй уверен, что из-за действий головной футбольной структуры игроки не получают времени на восстановление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кубок, который вручается победителю клубного чемпионата мира по футболу

Фото: Mark Humphrey / AP Кубок, который вручается победителю клубного чемпионата мира по футболу

Фото: Mark Humphrey / AP

Клубный чемпионат мира, который в нынешнем году прошел по обновленной схеме (вместо короткого чемпионата на 6–8 команд состоялся турнир с участием 32 клубов, растянувшийся с середины июня до середины июля), может быть еще больше расширен. Как сообщает The Guardian, FIFA рассматривает возможность увеличения количества участников чемпионата до 48. Головная футбольная структура изучает также возможность перейти с нынешнего четырехлетнего цикла проведения турнира на двухлетний. По информации издания, с инициативой привлекать больше команд и играть чаще к руководству FIFA обратился мадридский «Реал». Позицию испанского гранда поддержали другие топовые клубы Европы, в частности «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Наполи». В отличие от «Реала», они на чемпионат мира не попали.

Проблема в схеме отбора участников (в ее основе лежит клубный рейтинг континентальных конфедераций за четыре года), которая предусматривает, что одну страну на турнире не могут представлять более двух команд.

Есть, правда, исключение: если больше двух команд за четырехлетний цикл выиграют свои континентальные турниры, то каждой из них полагается путевка. Из-за этого в минувшем первенстве выступили сразу четыре бразильских клуба — все как победители Кубка Либертадорес в период с 2021 по 2024 год. Но европейские клубы хотели бы более простого пути на турнир, чем через победу в Лиге чемпионов. Ничего удивительного, если учесть, что призовой фонд минувшего первенства составил $1 млрд. Его победитель, «Челси», получил $115 млн. При этом только базовый, без учета призовых за выигранные матчи бонус для европейских участников (его размер зависит от спортивных и коммерческих критериев) составлял от $12,81 млн до $38,19 млн. Для представителей других конфедераций он был установлен без такой градации и колебался в диапазоне от $15,21 млн для южноамериканских клубов до $3,58 млн для участника из Океании.

Впрочем, как утверждают источники The Guardian в FIFA, быстрых решений по поводу расширения чемпионата и перехода на двухлетний цикл ждать не стоит. Да, президент FIFA Джанни Инфантино, который, несмотря на то что турнир текущего года многие критиковали, уверен, что опыт оказался чрезвычайно успешным, наверняка был бы не против двигаться быстрее. Но у него связаны руки. Дело в том, что международный календарь вплоть до 2030 года уже утвержден. На этот счет был подписан соответствующий меморандум между FIFA и Европейской ассоциацией футбольных клубов (ECA). Скорее всего, следующий клубный чемпионат мира состоится, как и запланировано, в 2029 году. А вот в 2031 году турнир может пройти уже по обновленной схеме. В FIFA даже рассматривают вариант отмены июньского окна, зарезервированного для матчей сборных, с тем, чтобы все-таки втиснуть расширенный турнир в расписание.

Но прежде FIFA придется решить вопросы с противниками расширения первенства. Например, с Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Ведь как раз на начало июня и именно в нечетные годы приходится финальная стадия Лиги наций UEFA. Президент UEFA Александр Чеферин, который является еще и вице-президентом FIFA, не в восторге от активности господина Инфантино. Он, например, на клубный чемпионат мира не поехал, хотя получил приглашение на все матчи. В UEFA видят в действиях FIFA попытки создать конкуренцию Лиге чемпионов. Переход на двухгодичный режим проведения клубного первенства мира только усилит трения.

Не в восторге от действий FIFA будут и руководители национальных федераций, которым также не нравится трансформация FIFA в крупного игрока на рынке клубного футбола.

Глава Английской премьер-лиги Ричард Мастерс на прошлой неделе выступил с заявлением, в котором призвал FIFA учитывать мнение национальных федераций и лиг. «FIFA была создана, чтобы управлять игрой глобально и проводить турниры на уровне сборных. А клубный чемпионат мира заходит на территорию клубного футбола,— отметил господин Мастерс в обращении, приуроченном к старту чемпионата Англии.— Лиги и игроки должны быть услышаны в вопросах, касающихся календаря. Нам должно быть предоставлено место за столом переговоров». Наконец очевидно, что в штыки идею дальнейшего расширения клубного первенства планеты воспримут в FIFPro. Конфронтация между FIFA и профсоюзом длится много лет. В октябре прошлого года она достигла апогея после того, как FIFPro при поддержке European Leagues — структуры, объединяющей около 30 национальных чемпионатов, включая ведущие, в том числе чемпионаты «большой пятерки» (английский, испанский, итальянский, немецкий и французский),— подал жалобу в Еврокомиссию. В ней FIFPro потребовал оценить действия FIFA по реформированию календаря. Заявители утверждают, что уплотнение календаря нарушает некоторые законы Евросоюза — например, из-за того, что футболисты не могут получить положенный им период для отдыха, что угрожает как ментальному, так и физическому их здоровью. Позиция FIFPro не смягчилась и после того, как FIFA внесла коррективы в регламент, зафиксировав в нем, что игроки должны получать как минимум 21 день отпуска по окончании сезона, а перерыв между матчами не может быть меньше 72 часов. В итоге уже FIFA фактически обвинила профсоюз в ангажированности, заявив в конце июля, что профсоюз «пошел по пути публичной конфронтации, искусственно создавая пиар-поводы», преследуя цель «усиления собственных позиций и продвижения собственных же интересов».

Александр Петров