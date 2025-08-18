ЕС нарастил закупки российского трубопроводного газа и СПГ на 9%

По итогам первого полугодия Евросоюз (ЕС) закупил российский трубопроводный газ на €2,9 млрд, сжиженный природный газ (СПГ) — на €4,5 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата. Общие закупки Европой российского газа выросли на 9,4%, до €7,4 млрд год к году.

В июне ЕС заплатил за СПГ из России €520 млн, что стало минимумом за год. Главными импортерами были Франция (€182 млн), Бельгия (€147 млн) и Испания (€109 млн). Нидерланды снизили закупку российского СПГ до €82 млн. В том же месяце ЕС закупил российский трубопроводный газ на €360 млн.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в июне представил Еврокомиссии предложения по отказу от топлива из России, включая природный газ и СПГ. Действующие краткосрочные контракты, согласно предложению, должны быть расторгнуты к середине июня 2026 года, долгосрочные — к концу 2027 года. Глава европейской дипломатии Кая Каллас говорила, что Европа откажется от российского газа навсегда.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Пошлины надавили на газ».