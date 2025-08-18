Экс-главу Общественной палаты Башкирии внесли в список экстремистов

Росфинмониторинг внес бывшего главу Общественной палаты Башкирии Ростислава Мурзагулова (объявлен иноагентом) в перечень террористов и экстремистов.

Включение физлица в этот реестр подразумевает блокировку его банковских счетов. Кроме того, вводится ограничение на транзакции, за исключением оплаты налогов или штрафов, а также получения пенсии или пособий.

Ростислав Мурзагулов (объявлен иноагентом) работал в администрации президента Башкирии и госкорпорации «Курорты Северного Кавказа». В 2020 году возглавил Общественную палату Башкирии, покинул ее в 2021 году. В декабре 2022 года Минюст включил его в реестр иноагентов. В июле 2025-го суд заочно приговорил бывшего общественника к восьми годам колонии по делу о фейках об армии и неисполнении обязанностей иноагента.