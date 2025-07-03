Экс-глава Общественной палаты Башкирии заочно приговорен к восьми годам за фейки

Кировский районный суд Уфы вынес заочный приговор бывшему руководителю Общественной палаты Башкирии, также ранее возглавлявшему совет директоров ИА «Башинформ» Ростиславу Мурзагулову (признан в РФ иноагентом).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростислав Мурзагулов (признан иноагентом)

Фото: Василий Лебедев Ростислав Мурзагулов (признан иноагентом)

Фото: Василий Лебедев

Он признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) и публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Ему назначено восемь лет исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тыс. руб., с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернете на четыре года.

Подсудимый находится в международном розыске. И заочно заключен под стражу. Уголовное дело рассматривалось в его отсутствии.

Установлено, что в марте 2024 года фигурант уголовного дела, находясь за пределами России, разместил в своем открытом канале популярного видеохостинга и социальной сети видеоматериалы, содержащие ложную информацию о якобы противоправных действиях Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции.

Кроме того, признанный иностранным агентом, в 2024 году он размещал в своих соцсетях и видеохостинге публикации без специальной пометки.

Майя Иванова