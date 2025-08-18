В Ростове ремонт кольцевой развязки завершат до конца августа

На въезде в Ростов-на-Дону начались работы по ремонту кольцевой развязки на пересечении улиц Малиновского и Таганрогской. Завершить их подрядчик планирует до конца августа 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Рабочим предстоит заменить покрытие проезжей части на площади около 5,2 тыс. кв. м., усилить основание дорожной одежды, заменить бортовые камни и отремонтировать тротуары.

Кроме того, из-за переноса остановки с северной стороны улицы Таганрогской, предусмотрены работы по обустройству заездного кармана и остановочной площадки.

На время ремонта развязки водителям рекомендуют искать объездные пути.

Наталья Белоштейн