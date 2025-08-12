Цена прошла «Практику»

Компания, связанная с уральским застройщиком «Практика», в рамках программы по комплексному развитию территории (КРТ) выкупила площадку площадью 2,2 га на Эльмаше в Екатеринбурге. Цена на торгах выросла в 94 раза — с 543,6 тыс. руб. до 51,5 млн руб., в них участвовали три компании. Застройщик-победитель должен снести 16 домов, построенных в 1940-х годах, и возвести на их месте новое жилье и детский сад. На реализацию девелоперу отводят 13 лет.



Компания застройщика «Практика» выкупила на аукционе право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки на Эльмаше (район Екатеринбурга) в районе улиц Бабушкина—Корепина—Стачек. За участок площадью 22,2 тыс. кв. м просили всего 543,6 тыс. руб., но в процессе торгов цена выросла в 94 раза, до 51,457 млн руб. При этом шаг аукциона составлял всего 27,1 тыс. руб.

Участие в аукционе принимали три компании: специализированный застройщик «Жилой комплекс "Дом на Первомайской"» (победитель торгов), «Екатнеострой» и специализированный застройщик «Ривьера-Инвест-Екб». Первые две компании связаны с застройщиком «Практика» Александра Невмержицкого, третья — «Ривьера-Инвест-Екб» — принадлежит другому известному уральскому бизнесмену Валерию Малышеву.

По данным администрации, на территории, подлежащей комплексному развитию, находятся 16 домов, построенных в 1940-х годах. Это малоэтажная застройка, которую хотят снести. В квартале находится здание администрации Орджоникидзевского района, но его трогать не будут, как и соседние четырех- и пятиэтажные дома.

По проекту КРТ там переосвоят два несмежных, но расположенных поблизости пространства. Первое имеет площадь почти 20 тыс. кв. м и находится в границах улиц Бабушкина—Стачек—Краснофлотцев—Корепина. Второе занимает 2,3 тыс. кв. м и располагается по другую сторону перекрестка улиц Корепина и Бабушкина. Жителей этой территории должны расселить, а на месте снесенных домов построить детский сад на 150 мест, спортивный объект и новые жилые дома. На реализацию проекта застройщику отводится 13 лет.

Помимо проекта на Эльмаше у «Практики» в рамках КРТ есть проект на Вторчермете, застройщик реализует аналогичные проекты в Кемерово, Кургане и Томске.

«Для нас участие в проектах комплексного развития территорий — это возможность вносить вклад в системное обновление Екатеринбурга»,— прокомментировали в пресс-службе «Практики».

На Эльмаше в рамках КРТ уже осваивает участок тюменский застройщик «Страна-девелопмент»: эта площадка стала первой в Екатеринбурге, которую продали на торгах по новой программе. Тогда цена на аукционе выросла с 515 тыс. руб. до 96,6 млн руб. С территории расселены 198 екатеринбуржцев, строительство первого дома завершено на 70%. Общая жилплощадь новых многоэтажек составит 47 тыс. кв. м.

По данным городской администрации, на начало августа в Екатеринбурге с 2022 года инициированы 16 масштабных проектов КРТ: 11 относятся к жилой, пять к нежилой застройке.

Мария Игнатова