В Ростовской области обнаружили 146 тонн незадекларированной пшеницы

Сотрудники управления Россельхознадзора выявили партию недостоверно декларированной продовольственной пшеницы, объемов в 146,5 т, хранящейся на территории Сальского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Анализ данных на сайте Росаккредитации показал, что при испытаниях не проводились исследования на определение остаточных количеств пестицидов.

«Это свидетельствует о том, что сельхозпроизводитель, не обеспечив надлежащее исполнение требований Российской Федерации, допустил нарушение порядка декларирования продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия»,— отмечают в ведомстве.

По данному факту владельцу партии пшеницы объявлено предостережение.

Наталья Белоштейн

