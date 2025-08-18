Крымский винзавод выставили на продажу за 1,6 млрд рублей

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым объявило о приватизации 100% акций АО «Крымский винодельческий завод». Начальная стоимость пакета составляет 1,6 млрд руб., сообщается на портале «ГИС. Торги».

На продажу выставлены все 2,35 млрд обыкновенных акций предприятия номинальной стоимостью один рубль за штуку. Ценные бумаги получили государственный регистрационный номер 1-01-17023-А 12 декабря 2024 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Крымский винзавод» зарегистрировано в 2015 году в селе Первомайское Симферопольского района Крыма. Основной вид деятельности — производство вина из винограда. Собственник — Республика Крым. Уставный капитал общества — 2,3 млрд руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 6,8 млн руб., убыток — 16,9 млн руб.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 16 августа по 10 сентября 2025 года. Ценовые предложения будут приниматься 16–17 сентября.

Винодельческое предприятие расположено в селе Первомайское Симферопольского района по адресу улица Дьяченко, 5. Основной вид деятельности — производство вина из винограда. В компании работают 411 человек.

В распоряжении завода находится земельный участок площадью почти 1 тыс. га. Общая площадь объектов недвижимости составляет 65,8 тыс. кв. м.

Уставный капитал общества равен 2,35 млрд руб. Акции находятся в собственности Республики Крым и включены в состав казны региона. Обременения и ограничения на имущество отсутствуют.

Решение о приватизации принято приказом Минимущества Крыма от 12 августа 2025 года №428. Победитель аукциона заключит договор купли-продажи акций с региональными властями.

Тат Гаспарян