Ростовская область экспортировала 179 тонн мяса птицы в страны Африки и Азии

С территории Ростовской области в страны Африки и Азии было экспортировано шесть партий мяса птицы общим весом 178,8 т. Вся продукция специалистами Россельхознадзора признана безопасной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из общего объема продукции 24,9 т направлено в Саудовскую Аравию, 26,5 т — Центрально-Африканскую Республику, 54 т — ОАЭ, 27,2 т — Китай, 27 т — Иорданию и 19,2 т — в Таджикистан.

«Данная продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям стран-импортеров. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК»»,— отмечают в ведомстве.

Нарушений не выявлено и в части законности происхождения экспортируемой продукции.

Наталья Белоштейн