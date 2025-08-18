Россия увеличила экспорт подсолнечного масла в Турцию на 60% с начала года

За январь-июль Россия экспортировала в Турцию более 560 тыс. тонн подсолнечного масла почти на $640 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 17% в натуральном выражении, на 63% — в стоимостном. Об этом сообщает «Агроэкспорт» со ссылкой на оценки экспертов.

Больший объем экспорта этого вида масложировой продукции в Турцию был зафиксирован в 2022 году (более $925 млн). Турция находится на втором месте в списке основных импортеров российского подсолнечного масла. Лидирует Иран, на третьем месте — Индия. Объемы поставок в эти страны эксперты не приводят.

В первом квартале экспорт российских растительных масел сократился на 27% в годовом выражении, до 1,46 млн т. Основное падение пришлось на подсолнечное масло (–38%, до 909 тыс. т). Его рентабельность стала отрицательной из-за роста цен на сырье, высоких пошлин и укрепления рубля.

