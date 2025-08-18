Премьер Италии Мелони снова выступила против отправки войск на Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала инициативу «коалиции желающих» по отправке военного контингента на Украину в случае прекращения огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Remo Casilli / Reuters Фото: Remo Casilli / Reuters

«У России 1,3 млн солдат: сколько нам следует отправить, чтобы они были в состоянии выполнить задачу?»-- приводит слова госпожи Мелони Corriere della Sera. Премьер задалась вопросом, как будет действовать НАТО в случае гибели военнослужащих альянса при выполнении миссии на Украине: «Закрыли бы мы глаза или должны были бы отреагировать?».

17 августа состоялась встреча представителей «коалиции желающих», возглавляемой Великобританией и Францией. Участники подтвердили готовность направить силы сдерживания на Украину после прекращения боевых действий. На 18 августа запланированы переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Во встрече примут участие главы нескольких европейских стран, входящих в «коалицию желающих».

О предстоящих переговорах — в материале «Ъ» «Иногда он возвращается».