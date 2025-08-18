Страны Европы подтвердили готовность отправить на Украину «силы сдерживания»

Коалиция желающих, возглавляемая Великобританией и Францией, подтвердила готовность направить силы сдерживания на Украину, после прекращения боевых действий. Сообщение об этом было опубликовано на сайте правительства Великобритании по итогам прошедшей 17 августа онлайн-встречи главы стран Европы и президента Украины.

«Мы вновь подчеркиваем готовность развернуть силы обеспечения безопасности после прекращения боевых действий, а также оказать помощь в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства Украины, восстановлении ее вооруженных сил»,— говорится в сообщении.

14 августа британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины. Вместо этого были озвучены планы размещения «сил поддержки».

Новый план включает в себя обеспечение безопасности с воздуха над Западной Украиной, поддержку в подготовке украинских военнослужащих и разминирование Черного моря. Британские «силы поддержки», включающие экспертов по логистике, вооружению и обучению «не будут заниматься снабжением войск на линии фронта». Их роль - содействовать «восстановлению и реорганизации сухопутных войск Украины».

Стармер также заявил, что, Великобритания готова «усилить давление на Россию, особенно на экономику, применяя санкции и более широкие меры при необходимости».

Влад Никифоров, Иркутск