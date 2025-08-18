В гуляниях на День города в Екатеринбурге участие приняли около 250 тыс. человек

В праздничных гуляниях в честь 302-летия Екатеринбурга в День города, 16 августа, приняли участие порядка 250 тыс. жителей и гостей города, сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В течение всей фестивальной недели, стартовавшей со Дня строителя, праздничные локации посетили свыше 500 тыс. человек. Городской общественный транспорт в минувшую субботу перевез порядка 650 тыс. пассажиров»,— рассказал глава города.

Напомним, фестиваль «Энергия РМК» в Екатеринбурге в первый день посетили свыше 83 тыс. человек, сообщили организаторы. Масштабное мероприятие посвящено Дню города и открытию спортивного квартала «Архангел Михаил». Хедлайнером Дня города стала певица Алсу, празднование завершилось фейерверком. Весь день проезд в общественном транспорте и парковочные места были бесплатными.

Ирина Пичурина