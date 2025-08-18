Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В гуляниях на День города в Екатеринбурге участие приняли около 250 тыс. человек

В праздничных гуляниях в честь 302-летия Екатеринбурга в День города, 16 августа, приняли участие порядка 250 тыс. жителей и гостей города, сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Орлов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В течение всей фестивальной недели, стартовавшей со Дня строителя, праздничные локации посетили свыше 500 тыс. человек. Городской общественный транспорт в минувшую субботу перевез порядка 650 тыс. пассажиров»,— рассказал глава города.

Напомним, фестиваль «Энергия РМК» в Екатеринбурге в первый день посетили свыше 83 тыс. человек, сообщили организаторы. Масштабное мероприятие посвящено Дню города и открытию спортивного квартала «Архангел Михаил». Хедлайнером Дня города стала певица Алсу, празднование завершилось фейерверком. Весь день проезд в общественном транспорте и парковочные места были бесплатными.

Ирина Пичурина

Фотогалерея

День города в Екатеринбурге

Предыдущая фотография
День города в Екатеринбурге. Возложение цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

День города в Екатеринбурге. Возложение цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Возложение цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Возложение цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

День города в Екатеринбурге

День города в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

День города в Екатеринбурге

День города в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия городского молодежного кластера &quot;Салют&quot;, созданного на месте одноименного кинотеатра

Церемония открытия городского молодежного кластера "Салют", созданного на месте одноименного кинотеатра

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Церемония открытия городского молодежного кластера &quot;Салют&quot;, созданного на месте одноименного кинотеатра. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер во время церемонии

Церемония открытия городского молодежного кластера "Салют", созданного на месте одноименного кинотеатра. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Торжественное открытие в Екатеринбурге городского молодежного кластера «Салют» на месте бывшего кинотеатра. Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев

Торжественное открытие в Екатеринбурге городского молодежного кластера «Салют» на месте бывшего кинотеатра. Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония возложение цветов к памятнику основателям города

Церемония возложение цветов к памятнику основателям города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка ретроавтомобилей

Выставка ретроавтомобилей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

День города в Екатеринбурге

День города в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка ретроавтомобилей

Выставка ретроавтомобилей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

День города в Екатеринбурге

День города в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Спортивный фестиваль «Энергия РМК» в Екатеринбурге. Авиашоу

Спортивный фестиваль «Энергия РМК» в Екатеринбурге. Авиашоу

Фото: София Паникова

Финал конкурса &quot;Мисс Екатеринбург 2025&quot;

Финал конкурса "Мисс Екатеринбург 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Финал конкурса &quot;Мисс Екатеринбург 2025&quot;

Финал конкурса "Мисс Екатеринбург 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Финал конкурса &quot;Мисс Екатеринбург 2025&quot;. Победитель конкурса Зоя Белоногова во время церемонии награждения

Финал конкурса "Мисс Екатеринбург 2025". Победитель конкурса Зоя Белоногова во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничный салют

Праздничный салют

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление Алсу

Выступление Алсу

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничный салют

Праздничный салют

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Следующая фотография
1 / 19

День города в Екатеринбурге. Возложение цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Возложение цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

День города в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

День города в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия городского молодежного кластера "Салют", созданного на месте одноименного кинотеатра

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Церемония открытия городского молодежного кластера "Салют", созданного на месте одноименного кинотеатра. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Торжественное открытие в Екатеринбурге городского молодежного кластера «Салют» на месте бывшего кинотеатра. Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония возложение цветов к памятнику основателям города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка ретроавтомобилей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

День города в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка ретроавтомобилей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

День города в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Спортивный фестиваль «Энергия РМК» в Екатеринбурге. Авиашоу

Фото: София Паникова

Финал конкурса "Мисс Екатеринбург 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Финал конкурса "Мисс Екатеринбург 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Финал конкурса "Мисс Екатеринбург 2025". Победитель конкурса Зоя Белоногова во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничный салют

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление Алсу

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничный салют

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Смотреть

Новости компаний Все