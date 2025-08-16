В первый день фестиваль «Энергия РМК» посетили свыше 83 тысяч человек

Фестиваль «Энергия РМК» в Екатеринбурге в первый день посетило свыше 83 тыс. человек, сообщили организаторы. Масштабное мероприятие посвящено Дню города и открытию спортивного квартала «Архангел Михаил».

В церемонии открытия фестиваля приняли участие основатель РМК Игорь Алтушкин с супругой, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, ceкpeтapь гeнcoвeтa «Eдинoй Poccии» Bлaдимиp Якyшeв.

Пилотажная группа «Русь» показала авиашоу на четырех реактивных учебно-тренировочных самолетах Л-39.

В рамках фестиваля прошел турнир по кикбоксингу RCC Fair Fight 32, где Никита Козлов в бою с Никитой Ивановым завоевал титул чемпиона лиги в тяжелом весе.

Перед главной сценой гостям показали мотошоу от команды FMX13. Его кульминацией стало выступление Алексея Колесникова, который исполнил сальто на багги. Он остается единственным спортсменом в России и один из четырех в мире, кто исполняет подобную программу.

Рядом со сценой открылась выставка спортивной техники, которая принимала участие в ралли «Дакар». В экспозиции представлены мотоциклы, спортивные вездеходы, внедорожные суперкары и грузовики. В экскурсии по выставке участвовал чемпион ралли «Дакар» Сергей Карякин.

На площадке за главной сценой проходили мастер-классы для детей в рамках проекта «РМК поиск». Юные гости фестиваля примерили на себя форму пожарных и научились тушить пламя с помощью огнетушителя.

Первый день фестиваля завершился концертом, в котором приняли участие многочисленные звезды, включая Михаила Галустяна, Александра Ревву Тимура Батрутдинова, DJ Smash, Big Baby Tape, Mary Gu, Gayazov$ Brother$.

В воскресенье, 17 августа, в рамках второго дня фестиваля «Энергия РМК» состоится турнир по кикбоксингу RCC Fair Fight 33. На нем Иван Штырков выйдет на ринг против Армена Петросяна, а Гаджи Автомат против Джанго Жангоразова. В главном бою вечера встретятся Сайфуллах Хамбахадов и Эдуард Сайк. Они будут бороться за титул чемпиона лиги в полусреднем весе.

Строительство спортивного квартала «Архангел Михаил» началось в 2022 году недлаеко от ТРЦ «Мега». В нем есть многофункциональный спортивный комплекс, который включает самый большой в России подземный тир, зону единоборств, фитнес-зал. В спортивном комплексе одновременно смогут заниматься более 450 человек. Кроме того, построены экстрим-парк со скалодромом, батутами, скейт-площадкой и велосипедными трассами различной сложности. Площадь парка — 22 тыс. кв. метров.

София Паникова