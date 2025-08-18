На Кубани вырос спрос на подготовку кадров для виноделия

В 2025 году винодельческие и сельскохозяйственные предприятия Краснодарского края подали 65 заявок на целевое обучение в региональный кластер «Виноградарство и виноделие», что на 32,3% больше по сравнению с прошлым годом. Количество организаций, направивших заявки, увеличилось на 12%, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на региональный минобрнауки.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Кластер, созданный на базе Анапского сельскохозяйственного техникума в 2022 году по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева, объединяет пять образовательных учреждений и 25 отраслевых предприятий. В 2025-2026 учебном году здесь доступно 425 бюджетных мест, что на 150 больше, чем годом ранее. Прием ведется только за счет госзадания, коммерческих мест не предусмотрено.

Кадры для отрасли готовит также Кубанский государственный аграрный университет им. Трубилина. В текущем году в вузе выделено 65 бюджетных мест и 10 коммерческих (в 2024 году — 57 и 3 соответственно).

Для целевого набора предусмотрено десять мест против шести годом ранее. По словам декана факультета плодоовощеводства и виноградарства Михаила Осипова, студенты проходят практику на ведущих предприятиях региона и получают приглашения на работу после стажировки.

Анна Гречко