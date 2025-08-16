Источник The Economist заявил о «перемирии в воздухе» после встречи на Аляске
Корреспондент The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источник утверждает, что в ходе саммита на Аляске было достигнуто предварительное соглашение о «прекращении огня в воздухе». По его словам, это удалось согласовать до трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
«Мы думаем, сами небеса дадут сигнал о предварительных результатах переговоров. Следующая неделя будет интересной», — цитирует корреспондент своего собеседника.
Официально подтверждения этой информации нет. Когда может пройти трехстороння встреча, не уточняется. Российская сторона говорила, что такая встреча не обсуждалась на саммите президентов России и США. Оба президента по итогам встречи ни о каких соглашениях не сообщали.
15 августа Владимир Путин на Аляске встретился с президентом США Дональдом Трампом. Их переговоры в узком формате продлились почти три часа. Ключевой темой стало урегулирование ситуации на Украине, но сделка не была достигнута. Господин Трамп пригласил президента Украины на встречу в Вашингтон 18 августа.
Подробности саммита — в материале «Ъ».