Источник The Economist заявил о «перемирии в воздухе» после встречи на Аляске

Корреспондент The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источник утверждает, что в ходе саммита на Аляске было достигнуто предварительное соглашение о «прекращении огня в воздухе». По его словам, это удалось согласовать до трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Мы думаем, сами небеса дадут сигнал о предварительных результатах переговоров. Следующая неделя будет интересной», — цитирует корреспондент своего собеседника.

Официально подтверждения этой информации нет. Когда может пройти трехстороння встреча, не уточняется. Российская сторона говорила, что такая встреча не обсуждалась на саммите президентов России и США. Оба президента по итогам встречи ни о каких соглашениях не сообщали.

15 августа Владимир Путин на Аляске встретился с президентом США Дональдом Трампом. Их переговоры в узком формате продлились почти три часа. Ключевой темой стало урегулирование ситуации на Украине, но сделка не была достигнута. Господин Трамп пригласил президента Украины на встречу в Вашингтон 18 августа.

Подробности саммита — в материале «Ъ».