В Минобороны назвали число гражданских жен погибших участников СВО

По данным Минобороны, 92 россиянки проживали вне брака с ныне погибшими или пропавшими участниками военной операции на Украине или имеют с ними детей младше 18 лет. Об этом рассказала в интервью «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ).

Он пояснила, что депутаты получили эту цифру от Минобороны при подготовке законопроекта о материальном обеспечении женщин, проживавших с участниками СВО до их гибели. Со слов госпожи Останиной, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова сделала запрос в Верховный суд, чтобы узнать, сколько женщин претендуют на наследство погибших участников СВО. В суде вместо точного количество сказали: «Единицы».

«В Министерстве обороны назвали цифру — 92 женщины. Других цифр ни в комитете по обороне, ни у нас нет. Статистики никакой нет»,— рассказала Нина Останина.

В конце июля президент Владимир Путин подписал закон, который вводит право для гражданских жен погибших участников СВО претендовать на льготы. Для этого гражданские супруги должны иметь ребенка, вести совместное хозяйство и жить вместе не менее трех. Устанавливать факт совместного проживания и ведения хозяйства будет суд.

