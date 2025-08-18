В центре Петербурга стартовал четвертый этап работ по ремонту Невского проспекта

В центре Петербурга в понедельник, 18 августа, стартовал четвертый этап работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на Невском проспекте. О новых ограничениях по этому поводу предупредили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В частности, из-за проведения ремонтных работ на Невском проспекте для движения транспорта будет закрыт участок от Адмиралтейского до Литейного проспекта.

При этом движение будет открыто на перекрестке Невского проспекта с Садовой улицей и набережной реки Фонтанки.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в рамках ремонта на Невском проспекте планируется обновить дорожное покрытие трех мостов в створе главной магистрали Петербурга. В общей сложности Невский проспект будут поэтапно ремонтировать до 27 августа. В ходе работ будут поочередно перекрывать движение на отдельных участках дороги.

Андрей Цедрик