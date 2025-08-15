Второй этап ремонта Невского проспекта приведет к новому перекрытию

Вторая фаза работ по обновлению покрытия на Невском проспекте пройдет 15-16 августа. В эти дни по участку от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы нельзя будет проехать в обе стороны, сообщили в Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема перекрытия и объезда на период второго этапа ремонта Невского проспекта 15-16 августа

Фото: Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга Схема перекрытия и объезда на период второго этапа ремонта Невского проспекта 15-16 августа

Фото: Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга

Водителям, движущимся в направлении Дворцового моста, предлагают объезжать через Садовую и Гороховую улицы, Адмиралтейский проспект и Дворцовый проезд. При езде в сторону площади Восстания советуют использовать тот же маршрут в обратном порядке.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Невский проспект будут поэтапно обновлять с 13 по 27 августа. В ходе работ будут поочередно перекрывать движение на отдельных участках дороги.

Артемий Чулков