На петербургских мостах заменят более 100 тыс. кв. метров дорожного покрытия
В Петербурге завершились работы по ремонту дорожного покрытия на нескольких мостах и в транспортных тоннелях. В частности, они были проведены на Обуховском, Измайловском, Витебском, Ново-Каменном и Краснооктябрьском мостах в центре города, сообщили в пресс-службе Смольного.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Работы велись преимущественно в ночное время и в периоды наименьшей транспортной нагрузки, уточняется в сообщении. При этом от дорожников требовалось уделять особое внимание сохранности конструкций и архитектурных особенностей каждого объекта, поскольку большинство мостов в центре Петербурга являются историческими.
В общей сложности в 2025 году в городе запланировано обновление более 100 тыс. кв. метров асфальта на переправах. В комитете по транспорту Петербурга пояснили, что это — часть масштабной программы по модернизации городской транспортной системы.
