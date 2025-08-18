На петербургских мостах заменят более 100 тыс. кв. метров дорожного покрытия

В Петербурге завершились работы по ремонту дорожного покрытия на нескольких мостах и в транспортных тоннелях. В частности, они были проведены на Обуховском, Измайловском, Витебском, Ново-Каменном и Краснооктябрьском мостах в центре города, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Работы велись преимущественно в ночное время и в периоды наименьшей транспортной нагрузки, уточняется в сообщении. При этом от дорожников требовалось уделять особое внимание сохранности конструкций и архитектурных особенностей каждого объекта, поскольку большинство мостов в центре Петербурга являются историческими.

В общей сложности в 2025 году в городе запланировано обновление более 100 тыс. кв. метров асфальта на переправах. В комитете по транспорту Петербурга пояснили, что это — часть масштабной программы по модернизации городской транспортной системы.

Ранее «Ъ-СПб» писал о запланированном ремонте трех мостов в створе Невского проспекта в рамках обновления дорожного покрытия главной магистрали Петербурга.

Андрей Цедрик