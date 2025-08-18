Видеохостинг Rutube увеличил месячную аудиторию на 117%

Согласно исследованию «МТС AdTech» (есть у “Ъ”), по итогам семи месяцев 2025 года самым быстрорастущим по охвату видеохостингом стал Rutube (входит в структуры «Газпром-медиа Холдинга»). Мобильный трафик сервиса (MAU Mobile) на июль составил более 49 млн уникальных пользователей, увеличившись на 117% год к году.

У «VK Видео» (веб-сайт и приложение) мобильный трафик увеличился до 47,2 млн человек. При этом среднедневной охват (DAU) у Rutube на июль составил 6,5 млн человек на смартфонах, увеличившись на 253% год к году, у «VK Видео» DAU вырос на 10%. В исследовании учитывались данные мобильного трафика на обезличенной Big Data за январь—июль 2025 и 2024 годов.

В «МТС AdTech» стремительный рост показателей Rutube объясняют оттоком аудитории из YouTube после начала перебоев в работе платформы летом прошлого года, хотя сервис все еще не обгоняет его по аудитории. По данным Mediascope, на конец прошлого года MAU YouTube снизился до 89 млн человек против 95 млн — в 2023 году, DAU сервиса сократился до 42 млн человек.

Представитель «Газпром-медиа Холдинга» со ссылкой на данные Mediascope заявил “Ъ”, что общая месячная аудитория Rutube увеличилась на 68% год к году, до 79,5 млн человек. В «VK Видео» отказались комментировать исследование «МТС AdTech», сообщив, что, по данным Mediascope за июль, месячная аудитория их сервиса превысила 70 млн пользователей.

Подробности — в материале «Ъ» «Rutube заслоняет экраны».