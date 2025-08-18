Rutube заслоняет экраны

Видеохостинг Rutube стал самым быстрорастущим по охвату сервисом, нарастив месячную аудиторию (MAU) за январь—июль более чем на 100%, до 49 млн человек. По словам экспертов, до конца года она может увеличиться еще на 20%. Рост аудитории происходит за счет YouTube, который испытывает проблемы в работе с июля прошлого года. Тем не менее российский сервис пока догнать его по размеру аудитории не может.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными исследования «МТС AdTech» о росте аудитории российских видеоплатформ за январь—июль. Из него следует, что самым быстрорастущим по охвату видеохостингом стал Rutube (входит в структуры «Газпром-медиа Холдинга») — мобильный трафик сервиса (MAU Mobile) на июль составил более 49 млн уникальных пользователей, увеличившись на 117% год к году. У «VK Видео» (веб-сайт и приложение) мобильный трафик увеличился до 47,2 млн человек. При этом среднедневной охват (DAU) у Rutube на июль составил 6,5 млн человек на смартфонах, увеличившись на 253% год к году, у «VK Видео» DAU вырос на 10%. В исследовании учитывались данные мобильного трафика на обезличенной Big Data за январь—июль 2025 и 2024 годов.

В «МТС AdTech» стремительный рост показателей Rutube объясняют оттоком аудитории из YouTube после начала перебоев в работе платформы летом прошлого года (см. “Ъ” от 1 августа 2024 года), однако сервис все еще не обгоняет его по аудитории. По данным Mediascope, на конец прошлого года MAU YouTube снизился до 89 млн человек против 95 млн — в 2023 году, DAU сервиса сократился до 42 млн человек.

Представитель «Газпром-медиа Холдинга» со ссылкой на данные Mediascope рассказал “Ъ”, что общая месячная аудитория Rutube увеличилась на 68% год к году, до 79,5 млн человек. В «VK Видео» отказались комментировать данные исследования «МТС AdTech», сообщив, что, по данным Mediascope за июль, месячная аудитория их сервиса превысила 70 млн пользователей. Ранее “Ъ” писал, что доходы холдинга VK в его основном подразделении «Социальные платформы и медиаконтент» (включает «ВКонтакте», «Одноклассники», «VK Видео» и др.) замедлились до 8% год к году против 22,9% в январе—июне 2024 года (см. “Ъ” от 13 августа).

Рост аудитории Rutube объясняется увеличением объема оригинального контента на платформе, в том числе за счет госзаказов, трансляций, коллабораций с блогерами и интеграции с медиагруппами, напоминает директор по SMM и ORM коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов. «Заметно улучшился и пользовательский опыт — мобильное приложение стало более стабильным, появились новые форматы монетизации для авторов»,— добавляет он.

У «VK Видео» меньший темп роста объясняется тем, что у сервиса уже была высокая база активных пользователей, продолжает Дамир Фейзуллов. В то же время он признает, что российские платформы в ближайшее время не смогут превзойти YouTube по охватам: «У YouTube в России аудитория все еще почти вдвое выше, чем у ближайших конкурентов. В течение двух-трех лет Rutube имеет шансы догнать YouTube в отдельных сегментах, таких как новости, госпрограммы, тематический контент». Эксперт отмечает, что до конца года Rutube может вырасти еще на 15–20%, а «VK Видео» — на 3–5%, в основном — через интеграцию с социальной сетью и рекламу. YouTube же продолжит терять долю, но останется лидером по общей аудитории.

Варвара Полонская