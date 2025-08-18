ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту

ФСБ заявила, что спецслужбы Украины готовили теракт на Крымском мосту с использованием заминированного автомобиля. Это уже вторая попытка теракта на этом мосту с начала года.

По данным ФСБ, на автомобиле «Шевроле Вольт» было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. Машина прибыла с Украины транзитом через несколько стран: она пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. На автовозе частного водителя-перевозчика автомобиль планировали доставить в Краснодарский край. Там его должны были передать другому водителю, чтобы тот выехал на нем в Крым через Крымский мост и «стал невольным террористом-смертником».

Задержаны лица, причастные к доставке машины в Россию. Возбуждено уголовное дело. Какие-либо подробности о фигурантах не приводятся.

В апреле на белорусско-польской границе Союзного государства белорусские силовики задержали микроавтобус с более 500 кг синтетической взрывчатки. Он также предназначался для теракта на Крымском мосту, утверждает ФСБ.

Крупный теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Там взорвался грузовик с самодельной бомбой. Погибли пять человек, были разрушены несколько пролетов автомобильной дороги. Как выяснил «Ъ», для взрыва использовали твердое ракетное топливо. По делу о теракте разыскивают пятерых фигурантов.

