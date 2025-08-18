Вход на станцию метро «Лесная» будут закрывать по утрам из-за ремонта эскалаторов

С понедельника, 18 августа, на станции метро «Лесная» в Петербурге начинают действовать изменения в режиме работы наземного вестибюля. Ограничения связаны с капитальным ремонтом эскалаторов, сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

По рабочим дням с 08:10 до 09:30 вход на станцию будут закрывать для пассажиров. С 17:15 до 19:00 вход в вестибюль ограничат. При этом на выход станция метро «Лесная» продолжит работать в штатном режиме.

Ремонтные работы продлятся до 17 декабря, отметили в пресс-службе подземки.

В целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров в этом районе с 18 августа в утренние часы до станции метро «Выборгская» продлевается трасса автобусного маршрута № 60. Также усиливается троллейбусный маршрут № 31 — интервал движения будет сокращен до 3-4 минут, уточнили в комитете по транспорту Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГУП «Петербургский метрополитен» объявило конкурс по разработке документации для комплексного капитального ремонта станции «Гражданский проспект». Начальная (максимальная) стоимость контракта по этому тендеру составляет 94 млн рублей.

Андрей Цедрик