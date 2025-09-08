Сегодня исполняется 72 года основателю «Холдинговой компании ЮэСэМ» Алишеру Усманову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алишер Усманов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Алишер Усманов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров:

— Уважаемый Алишер Бурханович, сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Выпускник МГИМО — нашей общей альма-матер, видный представитель делового сообщества, талантливый управленец, Вы успешно реализовали свои выдающиеся способности, достигли высочайших профессиональных вершин. Широкое признание в России и далеко за ее пределами получили Ваша благотворительная деятельность, претворение в жизнь проектов и инициатив социальной направленности. И, конечно, особо отмечу Ваш вклад в развитие российского и международного спортивного движения, науки и культуры. Дорожу связывающими нас добрыми товарищескими отношениями. Всегда рад общению с Вами. Желаю Вам здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых успехов во всех начинаниях.

Поздравление передает заместитель председателя правительства РФ—полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев:

— Уважаемый Алишер Бурханович! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! В своей работе Вы уделяете большое внимание благотворительности, участвуете в социальном и экономическом развитии страны. Благодаря Вам на Дальнем Востоке началась разработка Удоканского месторождения, крупнейшего месторождения меди в Российской Федерации. Это дало толчок развитию Забайкалья, позволило обеспечить современными высокооплачиваемыми рабочими местами более 4,5 тыс. человек. Хочу поблагодарить Вас за участие в судьбе макрорегиона и пожелать крепкого здоровья, бодрого духа и новых успехов во благо России!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»