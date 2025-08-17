В Белгородской области от атак беспилотников пострадали четыре человека

Вооруженные силы Украины нанесли удары по Ракитянскому району Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. В поселке Ракитное были ранены четыре человека.

Троих пострадавших довезли в Ракитянскую районную больницу на попутном транспорте, еще один раненый отказался ехать в медучреждение. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями положили в больницу, двум женщинам госпитализация не потребовалась. В результате атаки БПЛА также были повреждены навес коммерческого здания и две машины. Информация о других последствиях уточняется, написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

До этого губернатор сообщал, что в области при очередной атаке БПЛА пострадали еще трое человек. В числе пострадавших — 13-летняя девочка и ее мама.