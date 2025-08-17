В Белгородской области пострадали мать с ребенком при ударе БПЛА

В Белгородской области при налете БПЛА три мирных жителя получили травмы, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. В числе пострадавших — 13-летняя девочка и ее мама.

Ребенок с матерью попали под удар под Белгородом. Они получили баротравмы, их доставили в городские больницы. Женщине госпитализация не потребовалась, а девочка, состояние которой врачи оценивают как средней степени тяжести, находится в детской областной клинической больнице, написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

Также от удара БПЛА пострадал мужчина в селе Никитское Борисовского района. Дрон попал в автомобиль. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями бригада скорой помощи доставила в городскую больницу Белгорода.

Кроме того, в области были повреждены несколько домов, автомобилей, осколками была повреждена сельхозтехника, а в селе Нечаевка от ударов была перебита газовая труба. Сейчас утечка газа уже устранена. Информация о последствиях уточняется, сообщил господин Гладков.