В Ростове сделали вольер для попугаев из конструкции к ЧМ-2018

В зоопарке Ростова установили сферический вольер для птиц, сделанный из шара, ранее установленного в городе к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Конструкцию отремонтировали и адаптировали для проживания попугаев. Она установлена возле отдела орнитологии зоопарка. Рядом с вольером установлены новые скамейки для посетителей зоопарка, также у клетки планируют высадить цветущие растения.

Мария Иванова