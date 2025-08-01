Деловая активность КНР переживает катаклизмы

Настроения бизнеса в Китае продолжают ухудшаться, следует из поступающих данных. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе, как сообщили вчера в Государственном статистическом управлении (ГСУ) страны, в июле снизился до 49,3 пункта с 49,7 в июне. Аналитики, опрошенные агрегатором экономической статистики Trading Economics, ожидали, что в июле индекс не изменится. Ниже отметки 50 пунктов, отделяющей рост от спада, показатель между тем остается четвертый месяц подряд.

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Сокращение индустриального PMI в ГСУ объясняют главным образом погодой: компании в некоторых регионах приостановили работу из-за проливных дождей (в Пекине за несколько дней выпала годовая норма осадков, погибли десятки человек), в других — из-за жары. Среди других причин снижения индекса — высокие тарифы на поставки в США, а также стремление части предпринимателей перенести бизнес в страны с более низкими пошлинами.

По данным статистического управления, субиндекс выпуска в июле составил 50,5 пункта, снизившись на 0,5 пункта. Индикатор новых заказов при этом сократился на 0,8 пункта, до 49,4 — июль стал первым с начала торговой войны месяцем, когда внешний спрос начал постепенно сокращаться после ажиотажа в попытках успеть до введения ограничений. Причина же плавности — определенность в торговле с США, которая позволяет прогнозировать относительную устойчивость цепочек поставок как минимум до осени. На фоне заключения сделки Пекина с Вашингтоном показатель, отражающий ожидания промышленных предприятий на ближайшее будущее, вырос до 52,6 пункта с 52 пунктов в июне.

Из разбивки по размерам бизнеса следует, что в плюсе в июле находился только PMI крупных предприятий (50,3 пункта), индикаторы среднего и малого бизнеса составили 49,5 и 46,4 пункта соответственно. Крупным компаниям проще адаптироваться к повышению американских пошлин как в части продолжения поставок в США, так и при переориентации на другие рынки.

Деловая же активность в непроизводственном секторе в июле по-прежнему расширялась, хоть и медленнее: ее индекс сократился на 0,4 пункта, до 50,1 (аналитики ждали 50,3). Индикатор в строительной сфере составил 50,6 пункта (минус 2,2), в услугах — 50 пунктов после 50,2 в июне. Тенденция к сокращению индикаторов в услугах в совокупности со сжатием активности в производственном секторе свидетельствует о вероятном замедлении экономического роста в третьем квартале.

Кристина Боровикова