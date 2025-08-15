Трамп обсудил с Лукашенко освобождение 1300 заключенных

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудил освобождение 1300 заключенных. Об этом господин Трамп написал в соцсети Truth Social.

Он отметил, что звонил господину Лукашенко, чтобы поблагодарить его за освобождение 16 заключенных, и во время разговора президенты также обсудили возможное освобождение еще 1300 человек.

«У нас состоялась хорошая беседа. Мы обсудили много тем, в том числе и визит президента Путина на Аляску»,— написал Дональд Трамп. Он добавил, что ждет встречи с Александром Лукашенко в будущем.

В июле господин Лукашенко помиловал 16 человек, отбывающих наказание в том числе за преступления экстремистской направленности. В июне после визита в Минск спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога белорусские власти помиловали 14 человек, в том числе оппозиционного политика Сергея Тихановского.