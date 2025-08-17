Клуб «Краснодар-ЮМР» вышел в полуфинал чемпионата России по пляжному футболу. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР»

Победы над «Саратовом» и «Анапой» позволили краснодарской команде занять второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата российской Суперлиги. Заключительный этап чемпионата страны приняла Самара.

«Краснодар-ЮМР» обыграл «Саратов» в 17-м туре. Игра завершилась со счетом 5:3. Уступая по ходу встречи 1:3, игроки краснодарского клуба в третьем периоде забили четыре гола подряд. В ходе встречи два мяча в ворота соперника забил Сикинья, еще по одному — Денис Пархоменко, Максим Аркан и Каике.

В 18-м туре «Краснодар-ЮМР» обыграл «Анапу» со счетом 7:4. Голами у победителя отметились Тимур Джабаров, оформивший дубль, а также Каике, Борис Стальмахов, Сикинья, Иван Тетерин и Дмайш.

Одержав 12 побед в 16 матчах и набрав 36 очков, краснодарские «тигры» вышли в полуфинал плей-офф чемпионата России, пропустив стадию 1/4 финала.

«Участие "Краснодара-ЮМР" в полуфинале станет не только наивысшим клубным достижением, но и в целом это произойдет впервые в истории пляжного футбола Краснодарского края»,— отметили в пресс-службе клуба.

Дмитрий Холодный