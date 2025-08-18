Консервные банки бьют тревогу

Рыбопромышленные компании через отраслевую организацию пытаются убедить власти в нецелесообразности резкого повышения экосбора. Пересмотр ставок предполагает рост их расходов с 110 млн до 890 млн руб. в год. Для всего рыбного рынка, включая переработку, эта сумма может достигнуть 2,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) обратилась в Минсельхоз, указав на нецелесообразность введения новых ставок экосбора на упаковку. Об этом говорится в письме организации (копия есть у “Ъ”). Позицию бизнес связывает с рисками резкого увеличения затрат: если сейчас на оплату экосбора бизнес тратит 110 млн руб. в год, с применением новой системы значение может достигнуть 890 млн руб., следует из текста. В Минсельхозе “Ъ” оперативно не ответили.

Экосбор — обязательный платеж, направленный на компенсацию властям расходов на утилизацию отходов. Его плательщиками выступают производители упаковки и импортеры продукции, которые самостоятельно не выполняют норматив утилизации. Но растущие расходы становятся частью себестоимости продукции, создавая риски для всех участников рынка. Сейчас действуют принятые летом 2024 года значения базовых ставок на 2025–2027 годы, которые предусматривают ежегодное повышение с учетом прогнозной инфляции. В 2025 году планировалось повысить их на 15%, в 2026-м — на 8%, в 2027-м — на 4%. Также должны увеличиваться норматив утилизации (в 2025 году — 55% выпущенной упаковки, с 2026 года — 75%, с 2027 года — 100%) и повышающий коэффициент.

В августе Минприроды подготовило проект постановления правительства, по которому ставки экосбора для всех 52 групп товаров и упаковки предлагается повысить на 50–80% к значениям 2026 года. Наименьший рост затронет производителей и импортеров шин, покрышек и резиновых изделий (на 6%, до 11,76 тыс. руб. за тонну), наибольший — пластмассовой упаковки на основе бумаги (в 11 раз, до 32,05 тыс. руб. за тонну). В Минприроды отмечали, что повышение призвано сделать ставки экономически обоснованными (см. “Ъ” от 12 августа).

В АСРФ подсчитали, что для упаковки основной продукции промышленного рыболовства — мороженой рыбы, рыбных филе, фарша и муки — в прошлом году было использовано 25 тыс. тонн картонной тары, 10 тыс. тонн полиэтилена низкой плотности и 200 тонн полипропилена. Два последних сегмента предусматривают резкий рост базовых ставок и применение повышающего коэффициента, отмечают в АСРФ. Это накладывается на рост других категорий затрат рыбаков: сама упаковка за год подорожала на 15–20%, расходы на топливо, логистику и прочее стали выше.

Аналитик Рыбного союза Николай Мочалов говорит, что для рыбопереработчиков наиболее чувствительным может стать повышение экосбора на консервные банки из жести в семь раз. Затраты производителей и импортеров на его выплаты могут вырасти с 100 млн до 640 млн руб., подсчитал он. В рыбной отрасли в целом расходы на экосбор, по мнению эксперта, вырастут в пять раз, до 2,5 млрд руб. в год.

Замечания к планируемой индексации экосбора есть и у других производителей продуктов питания, следует из протокола заседания рабочей группы, которая рассматривала вопрос на площадке РСПП. Компании указывали, что повышение ставок приведет к снижению доступности социально значимой молочной продукции и ускорению инфляции. Повышение ставок также грозит ростом себестоимости производства хлебобулочных изделий, безалкогольных и алкогольных напитков, сокращением производства пива, ростом нагрузки на производителей кормов для домашних животных, масложировой отрасли и так далее.

Против также выступали производители упаковки, указывая, что у компаний нет возможности выполнить норматив утилизации из-за отсутствия вторичных ресурсов, незаинтересованности региональных операторов в раздельном сборе отходов, нехватки утилизаторов в профильном реестре, что в совокупности превращает экосбор в квазиналог (см. “Ъ” от 30 июля).

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев