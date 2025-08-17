Ростовская область заняла седьмое место по объемам поддержки МСП

Малый и средний бизнес Ростовской области в первом полугодии 2025 года получил 10,5 млрд руб. с помощью инструментов участников Национальной гарантийной системы. По этому показателю регион занял седьмое место в стране, сообщает пресс-служба министерства экономического развития России.

Наибольший прирост по объемам привлеченного финансирования в регионе отмечен в отраслях реального сектора экономики. «Так, в сфере инфраструктурного строительства эта цифра выросла на 48%, в области научно-технической деятельности на 46%, в экологии — на 45%»,— рассказал министр экономического развития России Максим Решетников в ходе рабочего визита в Ростовскую область, его слова приводятся в сообщении.

Основной объем финансирования в рамках НГС в первом полугодии 2025 года привлекли микро- и малые предприятия региона — 4 млрд и 4,85 млрд руб. соответственно. При этом средний бизнес продемонстрировал наибольший прирост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года как по объемам заключенных договоров финансирования (в 5,7 раз), так и по количеству получателей поддержки (в 1,2 раза), уточнил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова также приводятся в сообщении.

Отмечается, что местные предприниматели активно используют цифровые инструменты для получения необходимого финансирования.

