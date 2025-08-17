Суд оставил отзыв

Структура «Интергео» Михаила Прохорова, владевшая лицензией на медно-порфировое месторождение Ак-Суг в Туве, не смогла оспорить в Верховном суде порядок прекращения права пользования недрами. Иск был частью попыток компании отменить решение Роснедр по отзыву у нее лицензии на Ак-Суг в 2024 году. Юристы отмечают, что шансы на удовлетворение жалобы Верховным судом были невелики.

Верховный суд отказал Голевской ГРК, которая разрабатывала медно-порфировое месторождение Ак-Суг в Туве, в признании недействующими ряда положений порядка прекращения права пользования недрами, утвержденного приказом Минприроды и Роснедр. Об этом говорится в материалах дела.

Голевская ГРК принадлежит «Интергео» Михаила Прохорова. Компании группы в судах пытаются оспорить решение Роснедр об отзыве лицензии на Ак-Суг в 2024 году. Балансовые запасы месторождения оцениваются в 3,6 млн тонн меди, 78 тыс. тонн молибдена, 83 тонны золота, 289 тонн серебра и 83,3 тонны рения. В Роснедрах ссылались на нарушение сроков строительства инфраструктуры, но в «Интергео» утверждали, что Голевская ГРК разрабатывала месторождение в соответствии с законом и требованиями лицензии. В «Интергео» комментарий не предоставили, “Ъ” направил вопросы Минприроды.

В 2024 году правительство поручило провести новый аукцион на Ак-Сугский участок недр, заявителями могли быть структуры, где от 50% владеет «Ростех». По результатам аукциона права на месторождение получило АО «Перспективные горнорудные проекты», предложив 3,8 млрд руб. при начальной стоимости 3,4 млрд руб.

В определении Арбитражного суда Москвы от 17 июня по иску УК «Интергео» к Роснедрам говорится, что, по мнению компании, обжалуемое решение комиссии Роснедр фактически не было принято, поскольку за принятие проголосовали только пять из десяти членов и не было большинства голосов, как это предписывает порядок прекращения права пользования недрами. Как следует из материалов суда, Голевская ГРК оспаривала абзацы приказа, где прописан порядок создания комиссии, голосования, а также принятия решения. В частности, то, что в случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии, а при его отсутствии — заместителя. Рассмотрение иска «Интергео» было отложено до вступления в силу решения Верховного суда.

По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Сергея Учителя, Верховный суд почти каждый месяц рассматривает дела данной категории. При рассмотрении исков суд проверяет соответствие подзаконных ведомственных актов актам более высокой юридической силы — федеральным законам, указам президента, постановлениям правительства и так далее, продолжает он. К примеру, в апреле 2025 года Верховный суд признал недействительным письмо Федеральной антимонопольной службы от марта 2023 года с разъяснениями по вопросу доказывания нарушений при проведении обязательных торгов в рамках дел о банкротстве. В этом же месяце суд признал недействительными ряд положений Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электроэнергию.

Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш говорит, что, по сути, Голевская ГРК пыталась указать на порочность самого порядка принятия решения комиссией по принципу простого большинства голосов.

Но, отмечает она, принципы работы комиссии Роснедр мало чем отличаются от аналогичных порядков, применяемых другими лицензирующими органами и органами исполнительной власти. Если бы Верховный суд признал наличие противоречий в конкретном случае, это повлекло бы совершенно непредсказуемую цепную реакцию, указывает юрист. По ее мнению, вряд ли структура «Интергео» имела завышенные ожидания при обращении в Верховный суд.

В отчетности Голевской ГРК за 2024 год говорится, что «Интергео» рассматривает возможность продажи компании новому держателю лицензии на Ак-Суг. Такой сценарий возможен, если не удастся вернуть лицензию в рамках судебных разбирательств (см. “Ъ” от 7 мая). Как отмечает Сергей Учитель, шансы «Интергео» на успешное оспаривание в данной ситуации незначительны.

Анатолий Костырев