ЦАХАЛ переходит к следующему этапу операции «Колесница Гидеона»

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в скором времени перейдет к следующему этапу операции «Колесница Гидеона», в котором планирует сосредоточиться на городе Газа. Об этом заявил начальник израильского генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир.

«Операция «Колесницы Гидеона» достигла своих целей: "Хамас" больше не обладает теми возможностями, которыми обладал до операции»,— сказал военный. Следующий этап боевых действий, по словам господина Замира, предполагает нанесение ударов до городу Газа «до окончательного разгрома "Хамаса"».

Командующий подчеркнул, что моральный долг ЦАХАЛ — вернуть заложников, похищенных «Хамасом» 7 октября 2023 года, «как живых, так и павших».

1 июля министерство здравоохранения осажденного анклава сообщило, что с начала войны в 2023 году число жертв конфликта превысило 56 тыс. человек. Раненных, по данным Минздрава, оказалось почти 135 тыс. человек.