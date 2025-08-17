Приживаемость деревьев в Ростовской области сократилась до 36,4%

В Ростовской области приживаемость высаженных деревьев упала до минимума за последние годы, говорится в «Экологическом вестнике Дона». На материалы первым обратил внимание сайт 161.ru.

Последние три года в регионе высаживают только два вида деревьев — сосну и робинию лжеакацию. Приживаемость однолетних хвойных деревьев в 2024 году составила всего 36,4%, лиственных — 42,8%. То есть более половины высаженных деревьев погибает в течение первого года. В 2023 году хвойные приживались на 65,3, лиственные — на 66,9%.

Также сильно вырос объем списания лесных культур — с 359 га в 2023 году до 2,2 тыс. га в 2024 году. Под списание попадают обычно культуры с приживаемостью менее 25%.

Как указано в вестнике, основной причиной этого (99% случаев) становится долгая засуха, еще 1% приходится на лесные пожары.

Отмечается, что леса в Ростовской области почти все искусственные, и их главной функцией является защита от пыльных бурь и эрозии.

Мария Иванова