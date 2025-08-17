В Вашингтон стягиваются нацгвардейцы из соседних штатов

Губернаторы сразу трех штатов США объявили о том, что в ближайшие дни отправят часть своих бойцов Нацгвардии в Вашингтон. В столицу отправляются гвардейцы из Южной Каролины, Огайо и Западной Виргинии, сообщает The Washington Post. Во всех трех штатах губернаторы — представители Республиканской партии.

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер заявил, что направит 200 военнослужащих «для поддержки президента Трампа в его работе по восстановлению закона и порядка в столице нашей страны». Губернатор Огайо Майк Девайн заявил, что направит 150 нацгвардейцев, которые должны прибыть в Вашингтон в ближайшие дни. Губернатор Западной Виргинии Патрик Морриси заявил, что будут призваны от 300 до 400 служащих Национальной гвардии.

Подразделения Нацгвардии начали прибывать в Вашингтон 13 августа по распоряжению президента США Дональда Трампа. По словам господина Трампа, гвардейцы задействованы в операции по борьбе с преступностью в штате, чей уровень, по словам президента, один из самых высоких в мире.

Накануне сообщалось, что Национальная гвардия США начала наращивать свое присутствие в Вашингтоне и размещать войска в том числе возле Белого дома и Капитолия.

Кирилл Сарханянц